Le Réal Madrid semble avoir une idée du successeur de Benzema

Selon As, la direction du Real Madrid s'interroge actuellement sur la possibilité de recruter un successeur à Karim Benzema dès cet été. Si l'attaquant français a mis pas mal de buts depuis la Coupe du monde et reste évidemment compétitif, ses stats sont en deçà de celles de la saison dernière, et surtout "KB9" a manqué 12 matchs pour des problèmes physiques depuis l'été dernier. Or, à 35 ans, cela risque de ne pas s'arranger. D'où la réflexion au club, indique RMC Sport.



Selon nos confrères français, qui ont parcouru le quotidien madrilène, les dossiers Erling Haaland et Kylian Mbappé sont évoqués, mais ceux-ci semblent quasiment impossibles à boucler en fin de saison. Il parle aussi du jeune Alvaro Rodriguez (18 ans), à qui beaucoup prédisent un bel avenir en interne... mais qui n'est pas encore prêt. Aussi, la piste conduisant à l'attaquant serbe de la Juventus, Dusan Vlahovic (23 ans), serait sérieusement étudiée. Mais s'il est plus "abordable" que Haaland ou Mbappé, la Juve demanderait tout de même au moins 100 millions d'euros pour son joueur, affirment RMC Sport.