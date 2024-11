Le Real Madrid tente un étonnant coup de poker, la Juve veut rapatrier un flop de Manchester United

Le coup de poker du Real Madrid À Madrid, ça parle mercato après les blessures de Rodrygo, Militao, Vasquez Tchouameni et Carvajal. Le journal AS à une réponse claire à ce problème ; la solution se trouve en interne. Pour le quotidien, le Real Madrid a pris la décision de ne pas recruter au mercato hivernal comme c’est le cas depuis près de 5 ans maintenant. Le club, estime que le matériel à disposition au club est suffisant pour répondre à toutes ces absences. L’idée est d’incorporer les jeunes du club, Raul Asensio et Fortea. D’après Marca, c’est Davide Ancelotti, le fils de Carlo qui pousse pour aller en ce sens malgré la réticence de son père d’exposer de si jeunes joueurs. Si à court terme on ne devrait pas assister à des folies du Real sur le mercato, le discours pourrait être bien différent l’été prochain. D’après AS, la Casa Blanca prévoit 4 signatures, dont 3 gratuites. Elle vise Alphonso Davies, Trent Alexander Arnold et Jonathan Tah, tous libre en fin de saison. Seul Florian Wirtz coûtera cher, lui qui est évalué à près de 130 M€. Des négociations ont déjà commencé entre les parties. La Juve fonce sur Joshua Zirkzee À Turin, la Juve prépare un joli coup pour le mercato hivernal. Comme l’explique TuttoSport, la Vieille Dame s’intéresse à Joshua Zirkzee de Manchester United. En manque de temps de jeu, l’attaquant néerlandais peine à s’adapter et souhaite se relancer ailleurs dès janvier. La Juventus, en quête d’un attaquant pour renforcer son secteur offensif et soulagé Dusan Vlahovic, seul attaquant fiable de l’effectif. Le club apprécie son profil et estime que c’est une jolie opportunité de marché. Argument supplémentaire, Thiago Motta le connaît bien, eux qui ont déjà travaillé ensemble la saison dernière à Bologne. Un renfort d’autant plus bienvenu pour tenir la cadence infernale du championnat. Nouvelle ère à Manchester United On est dans une humeur assez étrange à Manchester. Comme le décrit le Manchester Evening News, on dit à la fois bonjour à Ruben Amorim, le nouvel entraîneur et au revoir à Ruud Van Nistelrooy, qui après 4 matchs en tant qu’intérimaire, va quitter le club définitivement. Son bilan était pourtant réussi avec 3 victoires et un nul. Il était en plus apprécié de son groupe et avait réussi à stabiliser l’équipe. De quoi rajouter un peu plus de pression sur les épaules de Ruben Amorim.