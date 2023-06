Le Real Madrid va annoncer la prolongation de Toni Kroos

Le Real Madrid va annoncer la prolongation du contrat de Toni Kroos signé et scellé jusqu'en juin 2024. Après les nouvelles annonces de signatures, y compris celle de Jude Bellingham présenté mercredi, les prochains jours du club merengue seront le moment de confirmer Nacho, Kroos et plus d'extensions.



Selon le Journaliste Fabrizio Romano un nouveau contrat jusqu'en juin 2024 est signé et scellé depuis février, il sera donc annoncé sous peu de temps.



L'Argentin, convoité par l'Arabie saoudite, avait refusé les propositions qui lui ont été faîtes. Tout en précisant qu'il souhaite rester un an de plus au Réal.