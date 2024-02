Le Real Madrid va virer tous ses défenseurs, Phil Foden met la presse anglais en feu

Le Real Madrid a pris une décision drastique pour ses défenseurs trentenaires, le triplé exceptionnel de Phil Foden a impressionné les fans de football en Angleterre et le nouveau plan du Barça pour son futur, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Une défense à rajeunir

Impossible de rater la Une de Marca ce matin, avec Leny Yoro bien mis en avant. D’après les journalistes espagnols, le Real Madrid étudie depuis des semaines l’option d’avancer d’un an la signature d’un défenseur central au sein de l’équipe première madrilène. Initialement, le plan était de s’offrir les services du Lillois en 2025.



Mais attention, comme on a pu vous l’annoncer en exclusivité il y a plusieurs semaines, le défenseur de 18 ans est surtout dans le viseur du PSG, et son prix ne sera pas un problème. Seulement, les blessures à répétition des défenseurs madrilènes, les futurs départs imprévus font penser aux dirigeants merengues que Yoro doit débarquer cet été.

En plus, comme le rapporte AS ce mardi, le Real Madrid va faire un grand ménage dans sa défense. Parmi les quatre défenseurs centraux madrilènes, seul Militao n’atteint pas la trentaine et sera conservé dans la durée. Les autres joueurs, Rüdiger, Alaba et Nacho seront invités à renouveler chaque année d’un an, et la porte sera ouverte à chaque mercato pour un départ.



Comme l’écrivent nos confrères espagnols, c’est la «règle des 30» du Real Madrid. Une fois passé cet âge, tu es remplaçable à n’importe quel moment. Et comme le rappelle le journal, il n’y a pas que Yoro dans le viseur de Madrid, il y a également Gonçalo Inácio, valorisé à 60 millions d’euros.



Foden, le héros de City

Un homme fait la Une de tous les journaux des kiosques britanniques : Phil Foden. Mené au score par Brentford hier soir, Manchester City a su se ressaisir pour finalement s’imposer (3-1). Et ça, c’est surtout grâce au triplé de Phil Foden. Une performance appréciée par Pep Guardiola à sa juste valeur. Comme on peut le voir sur la première page du Daily Star, le manager des Skyblues était dans tous ses états à chaque but.



«Foden a illuminé le match et il est maintenant fermement établi comme une source prolifique de buts pour City avec son habileté éblouissante, ses dribbles et son contrôle rapproché», peut-on lire dans le journal. Même constat dans le Sun, qui rapporte, grâce à des statistiques, que l’Anglais n’a jamais été aussi bon que depuis le début de l’année 2024. Comme l’écrit le Daily Mirror ou le Daily Express, «ce hat trick donne un boost aux Citizens dans la course au titre et donne un sacré coup aux espoirs de Jürgen Klopp et Liverpool».



Enfin, le Daily Telegraph reprend les propos de Pep Guardiola qui estime que «c’est la saison où Phil Foden a le plus d’influence sur l’équipe, en termes de buts et de passes décisives.» Que des nouvelles positives pour les Skyblues et la sélection anglaise.



Un Barça qui sent La Masia

Le journal catalan Sport nous parle du nouveau plan du Barça pour son futur dans son édition du jour. D’après le quotidien, Deco prépare déjà son équipe pour la saison prochaine en comptant surtout sur les prodiges formés à La Masia.



Par exemple, l’éventuel départ de Raphinha sera couvert par Lamine Yamal. Et pour couvrir le départ d’un défenseur central avec lequel ils peuvent gagner de l’argent, le Barça dispose déjà d’un autre excellent joueur comme Pau Cubarsí, que l’on voit sur cette Une.



Le club catalan est clairement à un tournant en stoppant les recrues et en se concentrant sur l’éclosion de ses pépites pour de nouveau retrouver le sommet dans le futur. En attendant, pour Mundo Deportivo le trio offensif Lamine Yamal, Lewandowski et Vitor Roque est bien parti pour rester le choix de Xavi jusqu’à la fin de la saison.