Le Real part dans tous les sens pour remplacer Ramos, la défaite de Liverpool fait jaser en Angleterre

Le Real aime la défense de Séville



De l'autre côté des Pyrénées, le Real Madrid fait grand bruit. « C'est le bazar », d'après Mundo Deportivo, car la Casa Blanca aurait proposé une prolongation à son capitaine Sergio Ramos, mais son entourage ne serait au courant de rien à ce propos. Il s'agirait d'un nouveau contrat de deux ans, avec une baisse de salaire liée au covid. En parallèle, le club merengue suivrait plusieurs pistes pour le remplacer, avec notamment David Alaba, qui sera également libre cet été. L'autre nom que rapporte aussi Marca, c'est celui de Pau Torres, le défenseur central de Villarreal. Enfin, dans Estadio Deportivo, on apprend également que le Real Madrid aurait d'autres noms en tête pour remplacer Ramos. En effet, le Casa Blanca aimerait beaucoup les profils d'Eric Garcia et de Dayot Upamecano. Les dirigeants madrilènes lorgneraient également deux joueurs de Séville, avec Diego Carlos et Jules Koundé, les deux défenseurs révélations de l'équipe andalouse sur la saison passée.





«Les Reds se sont fait assommer»



En Angleterre, les journaux font tous leurs Unes à propos de la défaite de Liverpool. Hier, les Reds se sont laissés surprendre par Southampton, et ont perdu (1-0). Avec un match en plus, ils sont à égalité de points avec Manchester United, qui aura bientôt l'occasion de leur passer devant. Une mauvaise opération pour les hommes de Jürgen Klopp, dans la course au titre. « Les Reds se sont fait assommer par Ings », rapporte le Daily Express, ce mardi. Passé par Liverpool, le buteur anglais a ainsi crucifié son ancienne équipe. De son côté, The Daily Telegraph évoque plutôt un « match à pleurer », car Ralph Hasenhüttl, le coach des Saints, était en larmes au coup de sifflet final. The Times, de son côté, met surtout en évidence le fait que le but de Danny Ings « ouvre la course au titre » en Premier League.



Le Milan et la Juve mettent le feu au mercato



En Italie, on salive déjà avant le choc entre le Milan et la Juve. Un duel crucial pour la course au titre en Serie A, qui aura lieu demain. Et s'il faudra attendre pour cette belle affiche, les deux équipes sont déjà lancées à fond dans la course aux renforts. En effet, la Juve comme l'AC Milan multiplient les pistes et sont déjà actives sur ce mercato. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, les Rossoneri sont très chauds sur Mohamed Simakan, du Racing Club de Strasbourg. Ils auront de la concurrence sur ce dossier, car selon nos informations, le RB Leipzig est également sur les rangs. Autre dossier chaud à Milan, celui de Gianluigi Donnarumma. Il fait la Une du Quotidiano Sportivo, qui nous rappelle que le club lombard risque de perdre son gardien pour rien. Il est libre cet été, et il peut s'engager avec qui bon lui semble, depuis hier. Les deux équipes font aussi la couverture de Tuttosport. Le quotidien transalpin évoque un « feu d'artifice sur le mercato », pour désigner ces deux écuries. Car l'AC Milan est sur Mattia Zaccagni, qui évolue au Hellas Vérone, et également sur Simakan. De son côté la Vieille Dame fait une percée sur Olivier Giroud.