Le Règlement intérieur du Comité de pilotage du Dialogue national adopté après un huis-clos de 6 heures

Le Règlement intérieur du Comité de pilotage du Dialogue national, lancé en mai dernier par le président Macky Sall, a été adopté ce jeudi à l'unanimité après 6 heures d'échanges entre les participants.



"Nous venons de terminer une rencontre qui a débuté depuis 10h 00 (GMT) et dont la tâche était d'adopter le Règlement intérieur. C'est ce règlement qui va nous permettre ou de voir comment nous allons fonctionner afin de parvenir à notre objectif ultime avec des recommandations consensuelles", a déclaré face à la presse, Aladji Momar Samb, porte-parole du jour.



M. Samb a ensuite dévoilé la manière par laquelle ils ont procédé durant cette rencontre à huit-clos pour se mettre d'accord sur la charte. "D'abord, nous avons pris connaissance des projets de Règlement intérieur. Il y'a eu des amendements qui ont été proposés et nous les avons pris en compte avec un consensus entre les délégués de plusieurs horizons, notamment la Société civile, l'opposition, les pêcheurs, les acteurs culturels et sportifs".



C'est après avoir noté ces amendements, q'un petit comité a été mis en place pour conduire le travail de "collation et d'harmonisation à travers un débat entre 18 membres". Après correction, le travail a été porté à la connaissance de l'Assemblée qui l'a adopté à l'unanimité ",a-t-il expliqué.