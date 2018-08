Le Rewmi sur la déclaration de Macky Sall : «C’est son plan machiavélique pour…»

Les déclarations du chef de l’Etat sur le dialogue politique dont les points majeurs auraient été finalisés constituent selon As Babacar Guèye une preuve, s’il en fallait encore, que Macky Sall est dans son rôle de dérouler un plan machiavélique pour remporter le scrutin du 24 février prochain.



«Nous avons écouté avec beaucoup d’amertume les propos du chef de l’Etat en le regardant se prononcer, et il n’était ni calme ni serin. Cela démontre qu’aujourd’hui il est perturbé dans ce qu’il est en train de faire. Parce qu’il dit que le dialogue électoral est derrière lui, et que maintenant ce qui reste ce sont les élections du 24 février 2019. Cela témoigne qu’il est dans son rôle de dérouler un plan machiavélique pour passer par le parrainage et faire un forcing », a-t-il indiqué.



A l’en croire, Macky Sall «a personnalisé le Code électoral à sa guise en retouchant plusieurs articles qui ne lui étaient pas favorables. Et maintenant, il pense détenir les armes nécessaires de façon technique pour tripatouiller les élections et passer le 24 février.



Ce qui lui fait dire que le Président Sall considère la victoire acquise d’autant plus que dans sa tête, l’adoption du parrainage par sa majorité à l’Assemblée nationale, constitue un premier succès.