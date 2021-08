Le Royaume-Uni offre au Sénégal 140.160 doses du vaccin Astra-Zeneca

Le Sénégal va recevoir 140 160 doses de vaccin AstraZeneca via l’initiative Covax, en vue de contribuer à accélérer la campagne de vaccination dans le pays où le nombre total de cas de Covid-19 a augmenté de "plus de 70%" depuis mai dernier.



« La livraison de ces doses est prévue pour le 15 août 2021 et contribuera à accélérer le déploiement du vaccin dans tout le pays", le don du Royaume-Uni intervenant » à un moment critique dans la course du Sénégal à la vaccination de sa population », rapporte un communiqué reçu du Bureau de l’UNICEF pour le Sénégal.



« Il s’agira de la cinquième livraison de vaccins dans le pays dans le cadre de l’initiative COVAX, portant le nombre total de doses reçues via COVAX à 951 360 », précise le communiqué.



Il rappelle que COVAX est une initiative mondiale, codirigée par la CEPI (Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies), l’alliance du vaccin Gavi et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en partenariat avec l’UNICEF et l’Organisation panaméricaine de la Santé (PAHO). Cette initiative vise à aider les gouvernements et les fabricants à garantir que les vaccins COVID-19 soient disponibles dans le monde entier pour les pays à revenu moyen et à faible revenu.



« Nous sommes ravis de recevoir ce cinquième lot de vaccins COVID-19 dans le cadre de l’initiative COVAX. Les efforts déployés par les autorités et leurs partenaires pour vacciner la population du Sénégal sont louables, mais l’accélération du déploiement du vaccin est freinée par l’approvisionnement limité en doses dans le pays », a déclaré Georges Gonzales, représentant adjoint de l’UNICEF au Sénégal, au nom des partenaires institutionnels de COVAX.



« Nous n’épargnerons aucun effort pour encourager la solidarité vaccinale et le partage des doses entre pays pour stopper la progression de la troisième vague du Sénégal, contribuant aux efforts mondiaux pour mettre fin à la pandémie », a-t-il ajouté dans des propos rapportés par le communiqué.



Selon le dernier bulletin épidémiologique publié dimanche par le ministère sénégalais de la Santé, le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin au Sénégal à 1.105.420, le pays comptant au total 70.679 cas positifs de Covid-19.



Le texte ajoute que ce don du Royaume-Uni devrait contribuer "à combler le déficit d’approvisionnement" du pays, mais "des doses supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour que le Sénégal puisse atteindre une plus grande partie de sa population pour vaincre le virus".