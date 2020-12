Le SG du ministère de l’Economie, Pierre Ndiaye emporté par la Covid-19: il serait infecté à l'Assemblée

Le Secrétaire général du ministère de l’Economie et du Plan, Pierre Ndiaye a tiré sa révérence. Il a été emporté la Covid-19.



Le défunt a rendu l'âme mercredi vers 20 heures, à l'hôpital Principal de Dakar suite à une hospitalisation qui aura duré que quelques jours. L’homme était connu non seulement pour sa très grande compétence, mais également pour sa discrétion dans le travail mené pour le compte de l’Etat.



Le défunt a eu à occuper le poste de Directeur de la Prévention et des Etudes économiques. Pierre Ndiaye a été l’un des concepteurs des grandes orientations des plans de stratégies économiques depuis plus d’une vingtaine d’années. Notamment le Plan Sénégal Emergent dont il fait partie des rédacteurs.



D’ailleurs, avant de prendre le Secrétariat général du ministère de l’Economie, Pierre Ndiaye avait occupé la Direction générale de la planification et des politiques économiques. Pour rappel, l’homme de Sandiara était de passage dernièrement à l’Assemblée nationale dans le cadre des plénières avec les ministres du budget et celui de l’Economie, du Plan et de la Coopération. Des sources rapportées par le journal Le Témoin, renseignent qu’il a été contaminé dans l’hémicycle.



PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée et au Gouvernement.