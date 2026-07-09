Le SNTPT alerte sur la situation critique de La Poste et réclame la recapitalisation de l’entreprise

Le Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT) tire la sonnette d’alarme sur la situation de La Poste. Lors d’un point de presse tenu ce jeudi à Dakar, les travailleurs ont dénoncé la dégradation des bureaux de poste, les mauvaises conditions de travail et les difficultés liées à la gouvernance de l’entreprise. Ils appellent l’État à accélérer la finalisation du processus de recapitalisation.



Face aux journalistes, les responsables syndicaux ont dressé un constat préoccupant sur l’état actuel de la société publique. Selon Ibrahima Sarr, secrétaire général du SNTPT, La Poste traverse « une crise financière profonde » et « une crise de gouvernance sans précédent ».



« Le service public postal est en train de s’effondrer. Dans plusieurs localités du pays, les bureaux de poste sont dans un état de délabrement avancé. Les agents travaillent dans des conditions indignes », a-t-il déclaré.



Les travailleurs dénoncent également l’absence de mise en œuvre effective des 15 mesures arrêtées lors du Conseil interministériel du 1er septembre 2025 consacré à La Poste. Près d’un an après ces annonces, le syndicat estime que les engagements pris sont restés largement au stade des intentions.



« Le constat est accablant. Aucune mise en œuvre effective des mesures n’a été constatée. Ces engagements n’ont pas connu les avancées attendues », a regretté Ibrahima Sarr.



Le SNTPT exige ainsi l’application immédiate des mesures gouvernementales, la clarification de la vision de l’État pour l’avenir de La Poste, l’achèvement du processus de recapitalisation, ainsi que le règlement sans délai des salaires des travailleurs.



Le syndicat déplore par ailleurs que le récent changement à la tête du gouvernement et du ministère de tutelle n’ait pas permis de relancer le dossier de l’entreprise. « Nous avions espéré une relance du dossier, un signal fort et une feuille de route claire. Mais lors de la cérémonie de passation de service au ministère de tutelle, aucun mot n’a été prononcé sur l’avenir de cette entreprise pourtant confrontée à une situation d’urgence », a souligné le secrétaire général du SNTPT.



Face à l’absence de réponses concrètes, Ibrahima Sarr avertit que le syndicat pourrait reprendre ses actions de mobilisation si des solutions ne sont pas rapidement apportées aux préoccupations des travailleurs et à la crise que traverse La Poste.