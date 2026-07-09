Sécurité et intégration : les ambassadeurs de la CEDEAO en conclave à Freetown

La 44ème session du Conseil de médiation et de sécurité (CMS) de la CEDEAO au niveau des Ambassadeurs s'est ouverte à Freetown pour examiner la situation politique, sécuritaire et humanitaire de l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre des Représentants permanents des États membres constitue la première étape cruciale pour préparer le prochain Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement, au cours duquel les dirigeants examineront le « Pacte sur l’avenir de l’intégration régionale », la future feuille de route pour une région plus résiliente et prospère.



Les diplomates ont passé au crible plusieurs mémorandums stratégiques axés sur les défis majeurs de la sous-région, notamment la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, la criminalité transnationale organisée et l'insécurité maritime. Les discussions ont également porté sur la gouvernance démocratique, l'assistance électorale, la réponse aux crises humanitaires ainsi que sur l'état d'avancement de l'Architecture d'alerte précoce et de réponse de la CEDEAO, réaffirmant ainsi l'engagement de l'organisation en faveur de la diplomatie préventive et de la sécurité collective.



Les recommandations issues de cette session des ambassadeurs serviront de base solide pour les travaux du Conseil de Médiation et de Sécurité au niveau ministériel avant d'être soumises aux Chefs d'État. Lors de l'ouverture, le Commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité de la CEDEAO, S.E. l'Ambassadeur Abdel-Fatau Musah, a souligné que l'Afrique de l'Ouest traverse une étape déterminante exigeant unité et action collective, tandis que le président des travaux, S.E. l'Ambassadeur Julius F. Sandy, a rappelé le rôle stratégique des Représentants permanents pour orienter efficacement les futures décisions des dirigeants de la Communauté.