Édouard Mendy brise le silence et réclame des changements après "l’échec" des Lions

Quelques jours après l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Édouard Mendy a réagi publiquement pour exprimer sa déception. Dans un message publié sur son compte Instagram, le gardien des Lions a appelé à une analyse approfondie des raisons de cet « échec » et interpellé la Fédération sénégalaise de football (FSF).



« Cette élimination est un échec. Nous avions les qualités pour aller plus loin. Nous ne l’avons pas fait », a écrit le portier sénégalais.



Blessé durant la compétition, Édouard Mendy assure avoir tout tenté pour retrouver ses capacités physiques et accompagner l’équipe jusqu’au bout.« J’ai tout donné pour soigner ma blessure et revenir à temps afin d’aider l’équipe jusqu’au bout, mais cela n’a pas suffi », a-t-il confié.



Pour l’international sénégalais, cette élimination doit pousser à une remise en question profonde. « Une compétition de ce niveau oblige à une remise en question sincère. Pas une remise en question de façade, mais un travail honnête et exigeant sur tout ce qui a été fait : ce qui nous a permis d’avancer, mais surtout ce qui nous a empêchés d’atteindre notre objectif », a-t-il insisté.



Édouard Mendy a également évoqué la nécessité pour le football sénégalais de tirer les enseignements de cette contre-performance, en pointant notamment les responsabilités de la Fédération sénégalaise de football, régulièrement critiquée depuis le début du tournoi.



« Les vérités qui dérangent sont souvent celles qui font le plus progresser. Si nous voulons atteindre les plus hauts sommets, nous devons accepter de nous poser les bonnes questions, de prendre les bonnes décisions et d’élever notre niveau d’exigence », a-t-il déclaré.



Le gardien des Lions estime que le Sénégal doit se doter d’une équipe et d’une fédération capables de transformer les échecs en opportunités de progression.

« Le Sénégal mérite une équipe et une fédération capables de transformer les échecs en leçons et les leçons en victoires. C’est à nous d’en être dignes », a conclu Édouard Mendy.