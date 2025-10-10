Le Sahel compte environ quatre millions de déplacés, selon l'ONU

Environ quatre millions de personnes sont actuellement déplacées au Burkina Faso, au Mali, au Niger et dans les pays voisins, soit environ deux tiers de plus qu'il y a cinq ans, a alerté vendredi l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR).



"Ces chiffres reflètent l'insécurité, l'accès limité aux services et aux moyens de subsistance, ainsi que les effets du changement climatique", a expliqué devant la presse à Genève Abdouraouf Gnon-Konde, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et centrale du HCR, tout en appelant à "un soutien international urgent".



Si quelque 75% des personnes déplacées dans la région restent dans leur pays, les mouvements transfrontaliers sont de plus en plus fréquents, ce qui exerce une pression sur les communautés d'accueil et les systèmes nationaux, souligne l'agence onusienne.