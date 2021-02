Le Sames peiné du décès d’une sage-femme pour faute d’un lit d’urgence avec un système de réanimation

Le Dr Amadou Yeri Camara, secrétaire général du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) est près peiné par le décès de la sage-femme Fama Mbaye, qui a perdu la vie, faute d’un lit d’urgence avec un système respiratoire, entre Thiès et Dakar.



« Nous pensons qu’il doit y avoir assez de places. Et nous parlons de places de réanimation avec des réanimations, mais aussi du matériel. Dans ce cas, nous n’aurons pas à déplacer une personne d’une raison à une autre, au risque de perdre du temps, mais aussi de réduire la chance de suivre un patient », a dit Dr Camara.



Dr Amadou Yeri Camara a insisté sur le fait que tous les moyens doivent être déployés, qu’il y ait assez de structures de réanimation dans toutes régions. « Je me demande pourquoi on n’a pas ouvert les centres de Guéréo et le hangar des pèlerins de Yoff ».



Il estime que ce sont deux structures qui ont une grande capacité d’accueil et si on les équipe en matériels de réanimations et qu’ils sont sur place, on pourrait avoir l’esprit confortable, parce que cette tension sur les lits ne provoquerait plus en retard de prise en charge.