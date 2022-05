Le Sénat américain échoue à adopter une loi garantissant l'accès à l'avortement

Un projet de loi destiné à rendre l'avortement légal aux Etats-Unis a été bloqué mercredi au Sénat, du fait de l'opposition des élus républicains, alors que les démocrates cherchent à protéger le droit à l'IVG par crainte que la Cour suprême revienne sur l'arrêt Roe vs Wade, jurisprudence clé datant de 1973.



Selon un projet de décision rendu public par le site d'information Politico la semaine dernière, dont l'authenticité



a été confirmée par la Cour suprême, la plus haute juridiction des Etats-Unis entend revenir sur l'arrêt Roe vs Wade, qui a légalisé l'avortement dans le pays.