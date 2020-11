Le Sénat français vote à l’unanimité la restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal

Après l’Assemblée nationale il y a un mois, le Sénat français a adopté mercredi soir à l’unanimité le projet de loi de restitution des œuvres d’art au Bénin et au Sénégal, rapporte RFI



On notera que les sénateurs ont modifié l’intitulé du projet de loi, remplaçant le terme «restitution» par le mot «retour». Ce qui donne «projet de loi relatif au retour de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal.