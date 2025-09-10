Le Sénégal condamne fermement l'attaque israélienne à Doha et appelle à la retenue

Le Sénégal a vivement condamné, par voie de communiqué, la frappe militaire israélienne ciblant des responsables du Hamas dans la banlieue de Doha, au Qatar. Cette réaction officielle du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, publiée mercredi, fait suite à l'attaque survenue mardi et qualifiée de "lâche" par les autorités qataries.



Le gouvernement sénégalais exprime "sa solidarité avec le gouvernement et le peuple du Qatar face à cette agression regrettable" et en appelle solennellement à la retenue "afin d'éviter toute escalade régionale". Réaffirmant son attachement indéfectible "à la paix, à la sécurité et au respect du droit international", le Sénégal soutient pleinement les efforts de médiation et de désescalade menés par la Ligue des États arabes, la Coopération islamique et le Conseil de sécurité des Nations Unies.



