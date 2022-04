Le Sénégal contacte le Brésil pour un match amical à Dakar

L’équipe nationale du Sénégal veut un match amical avec celle du Brésil avant la coupe du monde Qatar 2022. Le journal ‘’Le Quotidien’’ rapporte que le Brésil figure parmi les pays ciblés.



Des contacts ont été noués en ce sens, d’après les informations du journal, qui ajoute qu’en plus du Brésil, la Fédération sénégalaise de football (FSF) est en train de démarcher la Colombie, le Chili et le Paraguay.



Ces profils d’équipe permettent au Sénégal de se familiariser avec le jeu de l’Équateur, l’équipe sud-américaine de son groupe au Mondial où figurent également le Qatar et les Pays-Bas.



Les deux pays avaient déjà joué un premier match amical, le 10 octobre 2019, au stade multisport de Kallang à Singapour. La rencontre s’était soldée par un match nul (1-1).