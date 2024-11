Le Sénégal enregistre 1000 nouveaux cas de cancer de la prostate chaque année, selon Pr Fall

Le professeur Papa Ahmed Fall, chef du service d’urologie de l’hôpital Dalal Jam et président de l’Association sénégalaise d’urologie, a révélé que le Sénégal diagnostique au moins 1000 nouveaux cas de cancer de la prostate chaque année. Lors d’une conférence de presse à Dakar, il a souligné que ce chiffre est probablement sous-estimé, en raison de nombreux cas non signalés ou diagnostiqués trop tard.





« Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes au Sénégal, mais seulement 20% des cas sont détectés de manière précoce, permettant un traitement radical. Malheureusement, 80% des diagnostics sont établis à un stade avancé, ce qui rend le traitement plus coûteux et moins efficace », a indiqué Pr Fall. Ce dernier a insisté sur l’importance du dépistage précoce, qui augmente les chances de guérison et réduit les coûts de traitement.





Il a détaillé les coûts élevés des traitements : un traitement de base pour les stades précoces revient à environ 250 000 à 300 000 FCFA tous les trois mois. Pour les stades avancés nécessitant des thérapies plus intensives, les coûts peuvent s’élever à 800 000 FCFA ou plus chaque mois, rapporte APS.





Fatma Guenoune, présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), a également plaidé pour « une intervention de l’État pour rendre l’hormonothérapie gratuite pour les hommes, en particulier ceux à la retraite, qui subissent le poids financier du traitement. » Elle a appelé le président de la République à allouer des fonds pour soutenir la prise en charge des cancers masculins.