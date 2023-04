Le Sénégal est le pays africain où le coût de la vie est plus élevé (Agences)

Le Sénégal est premier pays en Afrique où le coût de la vie est le plus élevé, selon selon des données de Numbeo publiées dans Business Insider et reprises par Statista. "Les pays où la vie est la plus chère en 2023 sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, Maurice et le Zimbabwe. Dans ces cinq pays, l'indice du coût de la vie (hors loyer), qui rend compte des prix des biens de consommation, dont l'épicerie, les restaurants, les transports et les services publics, varie de 40 à 46 (référence : New-York=100). Au sein des pays analysés, c'est en Côte d'Ivoire et en Éthiopie que le pouvoir d'achat local des populations est le plus faible", peut-on lire sur le site web de l'agence française spécialisée dans les données et les statistiques.Le coût de la vie, qui correspond au coût moyen des dépenses de consommation des ménages dans une région donnée, constitue une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes dans le monde. Il s'agit d'un indicateur pouvant avoir une incidence importante sur la qualité de vie. Plusieurs facteurs contribuent au coût élevé de la vie dans un pays, notamment les politiques économiques, l'inflation et le coût des biens et services de base, Indique Statista.Au Sénégal, le coût de la vie est estimé à 46.4 alors que le pouvoir d'achat des populations se retrouve avec un chiffre de 21.7 comme indiqué sur le tableau ci-dessous.