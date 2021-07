Le Sénégal fait partie des 45 pays qui ont besoin d’une aide alimentaire selon la FAO. Ce qui laisse croire que la sécurité alimentaire tant clamé par Macky Sall est loin d’être une réalité. Dans ce rapport consacré aux perspectives de récolte et à la situation alimentaire, la FAO explique que cette situation est due aux effets de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19.

​

Selon les appréciations de ce rapport, 45 pays dont 34 en Afrique et 09 en Asie ont besoin d’une aide alimentaire externe. Pour le cas du Sénégal, le rapport fait savoir que 850 000 personnes auraient besoin d’une aide alimentaire entre juin et aout 2021. Selon la FAO, les principales causes de la situation sont les aléas climatiques notamment la sècheresse et les inondations qui ont joué sur la production fourragère.



En plus de ces causes, le rapport relate d’autres causes telles que la présence de 14 500 réfugiés en Provenance de la Mauritanie qui résident sur le territoire sénégalais. Le rapport indique que dans certaines régions du Sénégal, le déficit des ressources en pâturages a également été signalé.



On peut également lire dans le rapport de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture que « les effets de la pandémie Covid-19, principalement en termes de pertes de revenus, ont exacerbé les vulnérabilités et accru les niveaux d’insécurité alimentaire ».