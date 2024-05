Le Sénégal intensifie ses efforts pour l'élimination du paludisme

Le Sénégal continue de progresser vers l'élimination du paludisme, avec des résultats significatifs dans plusieurs régions. Cependant, certaines localités résistent encore aux différentes stratégies mises en place. Dr Doudou Sène, coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), a souligné l'importance du respect des protocoles médicaux par les prestataires de soins pour surmonter ces défis.



Selon Sud Quotidien, dans la capitale sénégalaise, Dakar, le paludisme a chuté dans les motifs de consultation, passant du premier au troisième voire quatrième rang. Cette amélioration est attribuée à des initiatives telles que la distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (Milda) et l'utilisation de tests de diagnostic rapide (TDR) pour une prise en charge efficace. Le Dr Sène attribue ces succès également à la recherche continue, à la formation des professionnels de santé et à l'engagement communautaire.



Malgré ces avancées, des défis subsistent, notamment dans les régions du sud et de l'est du pays. Dr Sène a souligné que, bien que le Sénégal soit en situation de pré-élimination du paludisme, des efforts supplémentaires sont nécessaires dans ces zones. il a également clarifié les préoccupations concernant la disponibilité des intrants médicaux. "Il n’y a jamais eu de rupture de TDR ou de Milda. Ce qui se passe, c'est que certaines structures n'émettent pas leurs commandes à temps. Actuellement, les TDR et les Milda ont été acheminés aux différentes Pharmacies régionales d'approvisionnement," a-t-il précisé.



Pour renforcer la sensibilisation, le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (Remapsen) s'est engagé dans la campagne "Zéro palu, je m’engage". Cette campagne vise à promouvoir une approche collective et multi-sectorielle pour atteindre l'objectif "zéro palu", en mettant l'accent sur l'engagement politique, le secteur privé et les communautés.



Le Remapsen, en partenariat avec le PNLP et Speakafrica, a prévu de se rendre à Thiénaba, une ville pionnière dans la lutte contre le paludisme. Les efforts du Sénégal pour éliminer le paludisme montrent des résultats prometteurs, mais des défis importants subsistent. Avec une approche coordonnée impliquant le gouvernement, les professionnels de la santé, les médias et les communautés, le pays peut espérer atteindre l'objectif ambitieux de "zéro palu".