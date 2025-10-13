Le Sénégal lève plus de 450 milliards de FCFA sur le marché financier régional : un succès qui dépasse les attentes

L'État du Sénégal a clôturé son troisième appel public à l'Épargne (APE 3) de l'année 2025, mobilisant plus de 450 milliards de FCFA sur le marché financier régional. Ce montant exceptionnel dépasse largement l'objectif initial de 300 milliards de FCFA, atteignant un taux de couverture de plus de 150 %.



L'opération, lancée le 18 septembre et clôturée le vendredi 10 octobre 2025, s'inscrit dans la stratégie du gouvernement de diversifier ses sources de financement et d'assurer une souveraineté financière accrue. Ce succès est d'autant plus remarquable que l'APE 3 a bénéficié d'une participation inédite de la diaspora sénégalaise. Des citoyens établis dans plus de 45 pays ont répondu présents, se joignant aux investisseurs institutionnels, résidents et sous-régionaux. Le ministère des Finances et du Budget a qualifié cette mobilisation d' « inclusive », illustrant une « volonté partagée d'une communauté nationale unie autour de l'effort de développement ».



Pour l'État, cette performance est une « preuve de la confiance renouvelée des investisseurs dans les perspectives économiques du pays » et dans la politique budgétaire et financière mise en œuvre, basée sur la rigueur et la transparence.

Les fonds mobilisés s'inscrivent directement dans la couverture du besoin de financement de l'État, tel qu'autorisé par le Parlement, afin de faire face à ses engagements financiers.



"L'opération a été structurée et menée par Impaxis Securities, en tant qu'arrangeur principal et chef de file, en collaboration avec la Société Générale, co-arrangeur et co-chef de file", selon le comminiqué.



Cet APE 3 souligne la détermination du Sénégal à privilégier un financement endogène, marquant une affirmation de son autonomie dans la conduite de ses politiques publiques, loin de toute « ingérence externe », comme l'a souligné le communiqué du ministère des Finances et du Budget.



L'État du Sénégal a conclu en adressant ses remerciements à l'ensemble des souscripteurs et partenaires, saluant leur contribution à la « refondation économique » du pays.