Le Sénégal parmi les premiers signataires du ‘’Pacte sur l’information et la démocratie’’ de RSF

Le Sénégal et 11 autres pays ont adopté dimanche dernier, l’initiative de Reporter Sans Frontière, qui vise à garantir la liberté de la presse et de lutter contre la désinformation.

Ce nouveau pacte propose que l’espace mondial de l’information et de la communication soit considérer comme un bien commun de l’humanité, dans lequel soit garantis la liberté, le pluralisme et l’intégrité des informations.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le président Macky Sall à déclarer : « en Afrique il y a également une volonté de plus en plus affirmée d’assurer la protection des journalistes et de créer les conditions d’un exercice libre de cette profession… »