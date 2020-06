Le Sénégalais Moustapha Name signe au Paris FC

Décidé à jouer un rôle majeur la saison prochaine en Ligue 2, le Paris FC continue de se renforcer. Cette fois, c’est Moustapha Name qui arrive au sein du club francilien.



Arrivé en provenance de Pau, le milieu de terrain sénégalais de 25 ans s’est engagé pour trois ans. il est donc lié à cette formation jusqu’en juin 2023.



Le Paris FC continue son mercato estival dynamique avec l’officialisation de la venue de Moustapha Name.



« J’avais différentes propositions mais le projet du Paris FC m’a vraiment convaincu. Je vais y découvrir un nouveau championnat mais je n’ai aucune appréhension. Au contraire, j’ai vraiment hâte de démarrer cette nouvelle aventure et rendre la confiance que le Paris FC me donne », a réagi Moustapha Name sur le site de Paris FC, repris par Africa Top Sports.



Le Sénégalais est le sixième renfort du club.