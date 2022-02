Le Sénégalais Seydou Sané porté à la tête du Conseil d’administration de la SOGEM-OMVS

Le Seydou Sané a été porté jeudi à la tête du Conseil d’administration de la SOGEM/OMVS, remplacement du Mauritanien Mohamed Taleb Amar dont le mandat est arrivé à terme. L’ancien PCA du Crédit mutuel du Sénégal briguera un mandat de 4 ans.



« Je remercie son excellence le Président Macky Sall pour le choix porté sur lui pour conduire les destinées de cette société espoir de toute une sous-région dans le cadre du développement des États membres à partir de l'exploitation et de la maîtrise de l'énergie. Je suis bien conscient des défis qui m'attendent. Je compte jouer ma partition pour le développement des États membres... », a-t-il fait savoir.



L'OMVS a créé la SOGEM en 1997 en tant que société inter étatique spécialisée dans la production et le transport de l'énergie électrique avec pour mission : La maîtrise d'ouvrages pour la construction de barrages, centrales hydroélectriques, postes et lignes HT, dispatching; La gestion, l'exploitation et la maintenance des ouvrages, du patrimoine énergie de l'OMVS, la vente de l'électricité aux États membres, la recherche de financement et la gestion de la dette.



La SOGEM est en train de réaliser un réseau HT de 2.000 km. Des procédures claires permettent une optimisation de l'interconnexion transfrontalière et le développement du marché de l'énergie en Afrique de l'ouest (WAPP, OMVG) et un pont électrique avec la Maghreb.



La réalisation des projets d'électrification rurale et autres actions de mitigation devront améliorer les conditions de vie des populations locales.