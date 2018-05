Le Sénégalais placé en détention provisoire en Espagne battait sa copine pour qu'elle rejoigne l'EI

Arrêté lundi en Espagne pour des faits présumés de terrorisme, le Sénégalais de 21 ans a été placé jeudi en détention provisoire par le juge Carmen Lamela.



En effet, après s'être penchés sur la page Facebook du suspect, les enquêteurs ont épluché de fond en comble ses publications sur le réseau social. C'est ainsi qu'ils ont découvert que notre compatriote avait une petite-amie de nationalité roumaine. Et c'est cette dernière qui l'a enfoncé avec des déclarations gravissimes.

"Il a un caractère particulièrement violent et impulsif, et a battu sa petite-amie et l'a forcée à regarder des vidéos sur le djihâd afin de pouvoir rejoindre l'Etat islamique" a relaté la police espagnole, rapportée par le journal "Les Échos"



La copine du jeune présumé djihadiste dit avoir tellement été brutalisée que par peur de représailles, elle a été obligée d'envoyer un message de félicitation à Daesh après les attentats de Barcelone.



Les chefs d'inculpation qui pèsent sur la tête du Sénégalais vont de glorification du terrorisme islamique, d'endoctrinement, d'auto-éducation et de recrutement pour l'Etat islamique et pour avoir encouragé les attaques en Europe.

Pour rappel, il a été arrêté en même temps que quatre autres personnes pour les mêmes faits.