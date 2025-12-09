Le Sommet MSGBC 2025 lancé à Dakar pour accélérer la souveraineté énergétique régionale

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce mardi au lancement du Sommet MSGBC Oil, Gas & Power 2025 à Diamniadio, ouvrant une nouvelle phase de coopération énergétique pour la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée. Cette édition intervient dans un contexte où le bassin MSGBC cherche à mieux valoriser ses ressources gazières et pétrolières tout en accélérant son intégration économique.En donnant le coup d’envoi de l’événement, le chef de l’État a rappelé l’ambition régionale d’un modèle énergétique fondé sur la création d’emplois, l’industrialisation et la valorisation locale des ressources. Il a souligné la volonté commune d’avancer vers « une souveraineté énergétique créatrice d’emplois, porteuse d’industrialisation et génératrice de prospérité durable pour nos peuples », en partenariat avec les acteurs africains et internationaux.Le sommet réunit gouvernements, compagnies énergétiques et investisseurs afin de structurer des chaînes de valeur régionales et de sécuriser les approvisionnements. La montée en puissance des projets gaziers, notamment transfrontaliers, place désormais le bassin MSGBC dans une trajectoire stratégique pour l’Afrique de l’Ouest.En accueillant cette plateforme de dialogue, Dakar confirme son rôle de hub énergétique régional. Les orientations qui seront issues des échanges devraient déterminer les priorités communes en matière d’exploitation, d’industrialisation et d’infrastructures énergétiques pour les années à venir.