Le Songhai Center en Gambie

Ces dernières années, la Gambie cherche des solutions pour tenter de freiner l’immigration illégale. Le « back-way », la route vers l’Europe, continue de séduire les jeunes et en particulier dans les zones rurales. Alors pour les convaincre qu’ils ont aussi un avenir en Gambie, le Songhai Center essaye de les intéresser aux potentiels agricoles du pays. Ce centre existe depuis près de 30 ans à Porto-Novo, au Bénin. Il a été dupliqué sur la rive nord de la Gambie, à Chamen, près de Farafenni, avec le soutien du gouvernement et de l’ONU. Depuis son ouverture en 2015, le centre gambien a formé près de 200 élèves, pour apprendre sur le terrain une agriculture moderne, biologique, et pour retrouver le goût de la culture de la terre.