Le Soudan, au bord de «la pire crise de la faim au monde», autorise l’aide humanitaire venue du Tchad

Depuis plusieurs jours, des discussions se tenaient entre les Nations unies et le ministère des Affaires étrangères soudanais. Finalement, les autorités de Port-Soudan ont accepté de laisser passer l’aide humanitaire venue du Tchad à destination du Darfour, par la localité de Tina.



Depuis 15 jours, des convois à destination de cette région étaient en effet bloqués à la frontière tchadienne, car les autorités de Port-Soudan soupçonnent le Tchad de laisser passer des armes pour des Forces de soutien rapides (FSR), qui combattent l’armée soudanaise.



Les convois d'aide humanitaire venus du Soudan du Sud pourront donc rejoindre l’État du Nil Blanc par la ville de Renk, et des vols seront organisés à destination des aéroports d’El Fasher, Kadugli et El-Obeid, dans le Darfour et le Kordoffan, détaille notre correspondante à Nairobi, Gaëlle Laleix.



La coordinatrice humanitaire des Nations unies sur place assure que les contacts sont d’ores et déjà pris avec les autorités locales et les parties impliquées, afin de permettre aux convois de reprendre la route au plus vite.



« Il n’y a pas de temps à perdre », a-t-elle commenté. D’après le Programme alimentaire mondial (PAM), le conflit qui ravage le Soudan depuis près de onze mois risque en effet d’engendrer « la plus grande crise de la faim au monde », alerte-t-il ce mercredi 6 mars. Selon le PAM, aujourd’hui, moins de 5 % des Soudanais peuvent s’offrir un repas complet par jour, et 18 millions sont en insécurité alimentaire aigüe, dont 5 millions ont atteint le dernier palier avant la famine.



Des Soudanais qui peuvent à peine être aidées par les humanitaires, subissant entraves au déplacement et grave manque de financement, d'après le PAM. Les combats - qui ont fait des milliers de morts et huit millions de déplacés – « menacent des millions de vies, la paix et la stabilité de toute une région », a affirmé ce mercredi la patronne du PAM, Cindy McCain.



« Il y a vingt ans, le Darfour a connu la plus importante crise de la faim au monde et le monde avait uni ses efforts pour répondre, mais aujourd'hui, les Soudanais sont oubliés », a-t-elle poursuivi. Au Soudan du Sud, où 600 000 personnes se sont réfugiées pour fuir la guerre, « un enfant sur cinq dans les centres de transit à la frontière souffre de malnutrition », rapporte encore Cindy McCain.