Le Soudan du Sud ferme ses écoles pour cause de canicule

Le Sud-Soudan ferme toutes les écoles à partir de lundi en prévision d'une vague de chaleur extrême qui devrait durer deux semaines.



Les ministères de la santé et de l'éducation ont conseillé aux parents de garder tous les enfants à l'intérieur, car les températures devraient monter jusqu'à 45 degrés Celsius (113 Fahrenheit).

Ils ont prévenu que toute école ouverte pendant la période d'alerte se verrait retirer son inscription, mais le communiqué publié samedi en fin de journée ne précisait pas combien de temps les écoles resteraient fermées.



Les ministères ont déclaré qu'ils "continueront à surveiller la situation et à informer le public en conséquence".



Peter Garang, un habitant de la capitale, Juba, a salué la décision. Il a déclaré que "les écoles devraient être connectées au réseau électrique" pour permettre l'installation de climatiseurs.

"Crise humanitaire"

Le Sud-Soudan, l'un des pays les plus jeunes du monde, est particulièrement vulnérable aux crises climatiques : les vagues de chaleur y sont fréquentes mais dépassent rarement les 40 degrés Celsius.



Le conflit civil a frappé ce pays d'Afrique de l'Est qui a également souffert de la sécheresse et des inondations, rendant les conditions de vie difficiles pour les habitants.



Dans son dernier rapport sur le pays, le Programme alimentaire mondial (PAM) indique que le Sud-Soudan "reste confronté à une grave crise humanitaire" en raison de la violence, de l'instabilité économique, du changement climatique et de l'afflux de personnes fuyant le conflit qui sévit au Soudan voisin.

Il a également indiqué que 818 000 personnes vulnérables ont reçu de la nourriture et des transferts en espèces en janvier.





