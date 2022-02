Le Sporting étrillé à domicile par Manchester City en Ligue des champions

Une mi-temps à suffi à Manchester City pour faire de la qualification pour les quarts de finale une quasi certitude. Les hommes de Pep Guardiola menaient en effet 4-0 à la pause, en associant leur force collective aux talents des individualités. Au fond, le plus long suspense est celui qui, pendant près de deux minutes, a entouré la validation par la VAR du premier but, inscrit par Mahrez, suite à un centre en retrait de De Bruyne (7e). Une fois le score ouvert, en dépit de l'entame dynamique du Sporting, City a déroulé en s'appuyant sur un réalisme dévastateur : cinq tirs cadrés lui ont suffi, en première période, pour secouer les filets à quatre reprises. Après Mahrez, Bernardo Silva (voir joueur) s'est fendu d'un doublé (17e, 44e), dans lequel Foden est venu s'intercaler, en reprenant à bout portant un centre de Mahrez entre deux défenseurs centraux (32e).



Après la pause, le coefficient de spectacularité de la rencontre s'est accru avec la frappe enveloppée du droit de Sterling, décalé au préalable par Bernardo Silva (5-0, 58e). Un but magnifique, en pleine lucarne, qui a amorcé une période plus calme. Entre des Citizens sans doute soucieux de gérer la fin de match et leurs hôtes, depuis longtemps déjà résignés, la chronomètre a tourné moins vite que les jambes de Raheem Sterling.