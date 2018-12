Le Sytjust grippe encore la machine judiciaire

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) joint le geste à la parole. En effet, Me El Hadji Ayé Boun Malick Diop et Cie avaient fait savoir qu’ils allaient, tous les lundis, organiser des sit-in un peu partout à travers le Sénégal. C’est ce qu’ils ont fait savoir car depuis 10 heures, ils ont investi le palais de justice Lat Dior, pour dénoncer la non-application par l’Etat des accords signés.



Ces syndicalistes se disent déterminés à poursuivre la bataille et n’écartent pas de passer à la vitesse supérieure en décrétant une grève illimitée pour forcer l’Etat à revenir à de meilleurs sentiments.



Les travailleurs de la justice avaient déjà rencontré le ministre de la Justice mais la réunion eu t pour effet de les radicaliser puisque Pr Ismaïla Madior Fall leur avait signifier que l’Etat ne pouvait pas honorer ses engagement en cette période électorale.