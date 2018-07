Le TAS casse la suspension du Milan AC et le réintègre dans l'Europa League

Trois semaines après s'être vu notifier son exclusion de Ligue Europa, l'AC Milan fait son retour en C3. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a décidé vendredi de réintégrer le club lombard dans la compétition. Les rossoneri, désormais soutenus par un propriétaire solvable, avaient déposé un recours en début de semaine.



L'AC Milan avait alors plaidé sa cause devant le TAS jeudi à Lausanne. Le directeur général du club, Marco Fassone, a présenté ses arguments pendant près de deux heures. Des représentants du fonds Elliott Management, nouveau propriétaire du club, ont apporté diverses garanties concernant la gestion sportive et financière. Ces derniers ont assuré qu'ils étaient bien plus fiables que Li Yonghong, l'ancien propriétaire. Ces engagements ont été déterminants auprès des juges. Les rossoneri ont aussi argumenté en évoquant une supposée iniquité de traitement entre l'AC Milan et les autres grands clubs européens dans le viseur de l'ICFC (Inter Milan, Manchester City, PSG).



L'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA (ICFC), certaine de son fait au moment de délibérer fin juin, a donc été déboutée. L'AC Milan sixième de Serie A, réintègre la Ligue Europa et débutera directement en phase de groupes, aux dépens de l'Atalanta Bergame (7e), relégué au deuxième tour préliminaire, et la Fiorentina (8e), dont le repêchage est annulé.



L'Equipe