Le Tchad ferme sa frontière avec la Libye

La frontière entre le Tchad et la Libye restera fermée jusqu'à nouvel ordre, a déclaré sur la télévision nationale tchadienne le ministre de la Sécurité, Mahamat Abba Ali Salah.



Il a annoncé cette décision depuis Kouri Bougoudi, une localité située dans le nord-ouest du Tchad, où il était en déplacement, un mois après l'intrusion d'une colonne rebelle venue du sud libyen.



"La zone est fréquentée par des malfrats, des terroristes et des rebelles, et tout individu qui se trouvera sur le site de Kouri Bougoudi sera considéré comme un terroriste", a prévenu Mahamat Abba Ali Salah.

Kouri Bougoudi est un vaste site aurifère situé dans une zone montagneuse des deux côtés de la frontière du Tchad avec la Libye. Il attire de nombreux Tchadiens et des étrangers.



Fin janvier, des rebelles tchadiens sont entrés au Tchad par la Libye. Des frappes de l'armée françaises ont permis de stopper leur progression.