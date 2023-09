Le bilan de l'explosion d'un bonbonne de gaz à Derklé passe à 6 décès

Le bilan de l’explosion d’une bonbonne de gaz à Derklé, qui a touché 9 membres de la famille Diouf, s’est alourdi. De deux, le bilan est passé à six morts. Après les décès de Sagar Diouf et de son fils Diankou Diagne, Serigne Saliou Diouf, Khadim Diagne, deux autres membres de la famille ont succombé à leurs brûlures. Il s’agirait du père de famille, Ibrahima Diagne, âgé de plus de 50 ans, qui a perdu la vie mercredi matin à l’hôpital où il avait été évacué. Et de l’aide-ménagère. Cette nouvelle perte allonge le bilan à six (6) morts.



Le Président Macky Sall a adressé, depuis New York, un message de condoléances à la famille touchée.



Le ministre auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, Birame Faye, a présenté mardi les condoléances du gouvernement à la famille éplorée. Le ministre dit ‘’compatir’’ à la douleur de la famille éprouvée. Plus d’une dizaine de personnes ont été touchées par cet accident. Au nom du gouvernement, M. Faye a remis une enveloppe symbolique aux familles Diouf et Diagne originaires du département de Foundiougne dansla région de Fatick.