"Le bonheur de Neymar se trouve à Barcelone" (Dani Alvés)

Dani Alvés, aujourd'hui à Sao Paulo, a ravivé la polémique autour de Neymar au Paris Saint-Germain. Le latéral brésilien a insisté sur le fait que son compatriote et ami souhaite toujours retourner à Barcelone.



"Le bonheur de Neymar se trouve à Barcelone. Je pense qu'il serait heureux de pouvoir retrouver le succès qu'il a connu là-bas il y a deux ans", a affirmé son ancien coéquipier au Barça et au PSG, dans une interview à 'Businessinsider'.



Dani Alvés a ensuite poursuivi : "Quand tu es heureux quelque part, tu essayes d'y retourner, et je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire".



Neymar a tout fait pour rejoindre le FC Barcelone cet été, en vain. Un retour qui n'a finalement pas eu lieu et qui a eu des conséquences au sein du club catalan, auteur d'un début de saison très moyen.



Au final, Neymar a dû rester au Parc des Princes et subir les sifflets et les insultes d'une partie du public parisien, qui n'a que très peu apprécié les envies de départ du Brésilien. Une situation qui, après les deux buts de Neymar face à Strasbourg et Lyon, semblait s'être apaisée. Dani Alvés a décidé de raviver la flamme.