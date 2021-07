Le bourreau de la militante du Pds condamné à 15 jours ferme

Le procès s’est tenu en l’absence de la dame, elle est toujours dans un état comateux. Son bourreau, Khadim Diouf, élève en classe de terminale qui est poursuivi pour vol, violence et voie de fait, a contesté les faits.



Le prévenu a donné sa version des faits. Selon lui, la dame est une prostituée, il l’a connue par le biais d’une plateforme d’annonces en ligne. Et ils ont eu à entretenir des rapports sexuels tarifés à 5000 Fcfa. Seulement, leur dernière passe a duré plus de 40 minutes. Ce que Diabou ne pouvait plus supporter, c’est ce qui l’a poussée à rendre à son client l’argent déjà encaissé.



C’est ainsi qu’il est sorti de l’appartement situé au 2e étage, laissant la dame sur le balcon. Arrivé à l’angle, il entendu les gens crier au voleur. Il est retourné pour s’enquérir de la situation. A sa grande surprise, il a trouvé Diabou allongée sur le sol. Il s’est ainsi lavé à grande eau, jurant n’avoir pas poussée Diabou Keita Diallo de son balcon, relate « l’Observateur ».



Me Aboubacry Barro a rappelé la version de sa cliente qui se bat contre la mort à l’hôpital Principal de Dakar. Selon l’avocat, la partie civile a été agressée par le prévenu qui lui a assené des coups de couteau. Et, pour sauver sa peau, elle a sauté du balcon. L’avocat réclame 100 millions de Fcfa pour toutes causes de préjudices confondus.



Le procureur de la République a requis l’application de la loi pénale. La défense a plaidé le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Le prévenu a été condamné à 2 ans dont 15 jours ferme avec 2 millions de Fcfa de dommages et intérêt.