Le budget 2022 du Ministère des Mines et de la Géologie arrêté à 7 534 006 702 F CFA

Le projet de budget 2022 du Ministère des Mines et de la Géologie est arrêté à 7 534 006 702 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Le projet de budget du Ministère des Mines et de la Géologie est réparti en trois programmes. À savoir: programme «Mines» pour l'exercice 2022, est arrêté à 4 455 943 084 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Concernant le programme « Géologie », pour l'exercice 2022, les crédits de ce programme sont arrêtés à 1 514 711 039 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Et enfin le programme « Pilotage, Coordination et Gestion administrative ». Pour l'exercice 2022, les crédits de ce programme sont arrêtés à 1 563 352 579 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Prenant la parole Oumar SARR, Ministre des Mines et de la Géologie a soutenu que malgré l'impact de la Covid-19 sur l'économie nationale et internationale, durant l'année 2020, le secteur des Mines et de la Géologie continue de constituer un levier essentiel pour la croissance, la lutte contre la pauvreté et l'émergence. Il a ainsi relevé que des avancées significatives méritent d'être signalées, dans le cadre de l'opérationnalisation du Fonds d'appui et de péréquation aux collectivités territoriales, avec la répartition d'une enveloppe de 5.215.324.960 F CFA au profit des collectivités territoriales, en 2019, et, en 2020, cette enveloppe a atteint la somme de 5.447.534.719 F CFA.



Concernant le Programme « Mines », le Ministre, a indiqué que celui-ci a pu capitaliser, entre autres performances, le renforcement du système d'information minier par la poursuite de la mise à jour du système de Cadastre minier du Sénégal, dénommé « Landfolio» et la mise en ligne du portail, à la date du jeudi 24 juin.



Relativement au Programme « Géologie », le Ministre a souligné qu'en 2021, les performances enregistrées concernent, notamment la réalisation, en cours, de la cartographie géologique de la Boutonnière Kédougou-Kéniéba, à l'échelle 1/50 000, l'acquisition de matériels modernes et performants pour continuer à assurer la mise aux normes du GLA, l'achèvement de la phase d'inventaire et d'identification des géo-sites ainsi que le démarrage du processus de valorisation du site pilote de Dindéfelo, qui devront consacrer le premier « géoparc » du Sénégal.



Quant au Programme « Pilotage, coordination et gestion administrative », le Ministre a décliné les résultats enregistrés, en 2021, qui portent, notamment, sur le démarrage des travaux de réhabilitation des services régionaux des Mines et de la Géologie de Kaoloack et de Tambacoumda, aux fins d'améliorer le cadre de travail, la mise en place de la cellule de coordination du Contrôle de gestion, aux fins de faciliter le pilotage de la performance des programmes.