Le cas Paul Pogba fait jaser en Italie, Liverpool a trouvé son nouveau héros

Le cas Pogba fait jaser en Italie La tragédie Paul Pogba bat encore son plein. Après s’être blessé aux quadriceps dimanche soir face Cremonese, le cas du Français divise en Italie. En Une de Tuttosport, c’est justement La Pioche qui y est illustré. Car le média turinois rapporte des déclarations d’un ancien médecin de la Juventus, Fabrizio Tencone qui n’est pas tendre avec le Français. « Saute les vacances », lui demande l’ex-docteur de la Vielle Dame. Il explique que Pogba devrait commencer immédiatement un programme de rééducation ciblée, et ne pas attendre le mois de juillet. Il lui conseille donc de se mettre au travail le plus vite possible.



Curtis Jones a émerveillé les Anglais Hier Liverpool s’est largement imposé 3 à 0 contre Leicester ! Avec un doublé de Curtis Jones et un but de Trent Alexander-Arnold pour terminer, les Reds ont pris 3 points très importants dans la course au Big 4 ! Ils sont désormais à une unité de Manchester United, mais en ayant joué un match en plus. Ils se relancent tout de même pour une possible qualification pour la prochaine campagne de Ligue des Champions ! Et c’est le double buteur qui est mis à l’honneur dans la presse anglaise, il fait la Une du Daily Telegraph mais également du Daily Mail ! Même chose en couverture du Daily Express ce mardi, encore Curtis Jones. D’ailleurs, précise le tabloïd, «ce dernier a plongé les Foxes dans le pétrin». Ils sont désormais 19e de Premier League à la 36e journée, avec deux points de retard sur le premier non relégable, à savoir Everton !



Amad Diallo attire un gros club de PL Amad Diallo fait les gros titres du Manchester Evening News ! Le jeune attaquant prêté cet été à Sunderland est en grande forme avec notamment 14 buts sur la saison. Et selon le journal local, il représente l’avenir des Red Devils ! Même si une question se pose concernant Diallo, faudra-il le faire revenir de prêt cet été. Pour le média, le laisser en prêt à Sunderland une saison de plus aurait un réel intérêt, surtout si le club remonte en Premier League. Et l’une des raisons principales est l’embouteillage qu’il peut y avoir sur les ailes chez les Red Devils.