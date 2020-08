Le chanteur Mouhamed Niang condamné à deux ans avec sursis

Jeudi dernier 20 août 2020 Mouhamed Niang chanteur vedette des "Thiantakones", a comparu libre devant le tribunal de Diourbel, après avoir bénéficié d'une libération provisoire. Il est poursuivi pour abus de confiance par Fatou Diakhoumpa, une Sénégalaise vivant en Italie et avec qui il entretenait une relation amoureuse.



En effet, la dame accuse le chanteur des "Thiantakones d'avoir profité de leur idylle pour la rouler dans la farine. Selon la plaignante, Mouhamed Niang a empoché son argent (1,5 millions F Cfa) en promettant de lui acheter un terrain. Mais suite à leur rupture après la Tabaski, Fatou Diakhoumpa a reclamé son argent à Mohamed Niang qui a multiplié des excuses.



Lasse d'attendre, la dame a porté plainte et le chanteur religieux a été aussitôt interpellé et placé en garde à vue. Déféré devant le procureur de Diourbel, il a été écroué à la prison de ladite ville. Suite au renvoi de la première audience, Mohamed Niang a sollicité et obtenu une liberté provisoire.



Le journal "L'AS Quotidien "a fait savoir qu’hier jeudi à la barre, le mis en cause a soutenu qu'il n'avait jamais été question d'abuser de la confiance de son "amie". "Elle m'en a donné plus que cela depuis qu'on se connaît. En fait, c'est elle qui m'avait proposé de changer mon véhicule qui tombé fréquemment en panne à cause des défaillances du moteur. Mais je lui ai fait comprendre qu'au lieu de dépenser des millions pour m'acheter une nouvelle voiture, il fallait seulement changer le moteur. Lorsque nos rapports se sont détériorés, elle m'a accusé d'abus de confiance et fait arrêter", a déclaré Mohamed Niang pour sa défense .



Mais entre temps, il a remboursé l'intégralité de la somme due à la plaignante qui s'est désistée par la suite. Dans son verdict, le tribunal a suivi le procureur qui avait requis une peine d'avertissement de deux mois avec sursis.