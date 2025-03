Le chargé de communication de Farba Ngom condamné à six mois de prison ferme plus d'une amende de 200.000 FCFA

Le Tribunal de Dakar a requis ce mercredi en flagrants délits, la peine de six (6) mois ferme en plus d’une amende de 200.000 Fcfa contre le chargé de communication de Farba Ngom, le nommé Abdoulaye Ndiaye. Il est envoyé en prison pour diffusion de fausses nouvelles et propos contraires aux bonnes mœurs.



Cette condamnation fait suite aux propos, tenus et diffusés lors d’un direct où il échangeait avec Kaliphone.



Abdoulaye Ndiaye avait tenu des allégations selon lesquelles l’arrestation de Samuel Sarr résultait d’une volonté de l’État de bloquer un projet de centrale électrique. Il avait également accusé Ousmane Sonko d’utiliser l’avion présidentiel et reproché aux autorités d’avoir entravé tous les projets à Matam.



Devant le juge Abdoulaye Ndiaye a reconnu les propos. Toutefois, il a retenu que ce sont des déclarations à caractère politique.