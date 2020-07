Le «chargé de mission» de Mame Boye Diao arrêté pour escroquerie

Ibrahima Guèye, 35 ans, marié, père de trois enfants et militant de l’Alliance pour République (Apr, parti au pouvoir), se faisait passer pour un chargé de mission du directeur des Domaines, Mame Boye Diao et chef de protocole du ministre de la Jeunesse.



Il passait des commandantes de thermo-flashs et masques auprès des commerçants. Le tout est estimé à 7,3 millions FCFA. Il a été arrêté à la suite d’une plainte et jugé, vendredi au tribunal de grande instance de Dakar pour « escroquerie », rapporte L’Observateur.