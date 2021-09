Le chef de l’Etat Macky Sall attendu samedi à Touba

Le président de la République, Macky Sall, est attendu samedi à Touba pour une visite de courtoisie à quelques jours du grand magal de Touba, prévue les 25-26 septembre prochains, a annoncé lundi Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du khalife général des mourides. «Il est de tradition que pour chaque édition du magal, le président de la République effectue une visite de courtoisie au khalife général des mourides. Cette année, il devrait être là le samedi prochain et va procéder à l’inauguration de l’hôpital» de niveau 3 en construction à Touba, a-t-il dit dans une déclaration à la presse.



Le nouvel hôpital de niveau 3, dont les travaux ont démarré en 2016, va en- richir la carte sanitaire de la ville de Touba, une des plus grandes villes du Sénégal. La capitale du mouridisme compte déjà deux autres hôpitaux, celui de Ndamatou ainsi que l’hôpital Matlaboul Fawzeyni. Cet établissement sanitaire d’un coût de 32 milliards est bâti sur dix hectares avec une capacité d’accueil de 300 lits. Il sera doté de plu- sieurs services pour amoindrir la fréquence des évacua- tions vers les hôpitaux de Dakar.



A en croire le porte-parole du khalife, avec «cet hôpital de plus de 30 milliards FCFA doté d’équipements de dernière génération, les malades n’auront plus besoin de se rendre à Dakar pour des soins de qualité «. Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, prévoit de procéder lui-même à l’inauguration de cet établissement sanitaire, rapporte son porte-parole.