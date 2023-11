Le chef de l'ONU «horrifié» par la frappe israélienne sur une ambulance à Gaza

► « Je suis horrifié par l'attaque rapportée à Gaza sur un convoi d'ambulances à l'extérieur de l'hôpital d'al-Shifa. Les images des corps éparpillés dans la rue devant l'hôpital sont déchirantes », a déclaré le secrétaire général Antonio Guterres, dans un communiqué. Plus tôt, l'armée israélienne a confirmé avoir visé une ambulance à l'entrée du plus grand hôpital de Gaza-ville, assurant qu'elle était « utilisée par une cellule terroriste du Hamas ».



► Dans un discours très attendu prononcé à la mi-journée vendredi 3 novembre, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a indiqué qu'une « guerre totale » était « réaliste » si Israël continuait à bombarder Gaza. Il a rendu les États-Unis « responsables » de la situation.



► Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'une conférence humanitaire pour les civils à Gaza le 9 novembre.



► Depuis le 7 octobre, plus de 1 400 Israéliens ont été tués, dont 341 soldats, et l'armée israélienne fait état de 240 personnes retenues en otage par le Hamas. 9 227 Palestiniens sont morts à Gaza, dont plus de 3 826 enfants, a indiqué midi le ministère de la Santé sur place.



Amnesty International alerte sur le nombre d'enfants tués ou blessés quotidiennement



La maison du chef du bureau politique du Hamas attaquée



Le ministère du Hamas chargé des activités de plaidoyer à Gaza a annoncé qu'Israël avait attaqué la maison d'Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, dans la bande de Gaza, selon Haaretz. Le chef du mouvement islamiste ne vit plus dans la bande de Gaza depuis 2019, mais entre la Turquie et le Qatar. On ignore encore si des membres de sa famille se trouvaient dans la maison ciblée par Tsahal.



L'Indonésie se prépare à envoyer de l'aide humanitaire vers Gaza