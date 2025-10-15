Le chef de l'opposition kenyane Raila Odinga est mort à l'âge de 80 ans en Inde

Un porte-parole du Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital a confirmé son décès mercredi lors d'une promenade matinale. « Il a soudain été victime de difficultés respiratoires et s'est effondré », a rapporté ce porte-parole sous couvert d'anonymat à l'AFP. « Malgré les efforts répétés des médecins, son état s'est aggravé et il n'a pas pu être sauvé », a-t-il ajouté.
Né le 7 janvier 1945, Raila Odinga était une des figures de l'opposition kényane, plusieurs fois emprisonné ou contraint à l'exil sous la présidence autocratique de Daniel Arap Moi (1978-2002). Longtemps député, plusieurs fois candidat malheureux à l'élection présidentielle kényane, M. Odinga a été Premier ministre de 2008 à 2013.
Né le 7 janvier 1945, Raila Odinga était une des figures de l'opposition kényane, plusieurs fois emprisonné ou contraint à l'exil sous la présidence autocratique de Daniel Arap Moi (1978-2002). Longtemps député, plusieurs fois candidat malheureux à l'élection présidentielle kényane, M. Odinga a été Premier ministre de 2008 à 2013.
Autres articles
-
Madagascar: «L’armée a une tradition d’intervention et agit comme un arbitre lors des crises»
-
Madagascar: qui est Michael Randrianirina, le nouvel homme fort du régime malgache?
-
Les États-Unis ont expulsé au moins 42 personnes vers le Ghana, selon un groupe de défense des droits humains
-
Crise à Madagascar: le président dissout l’Assemblée nationale avant un vote le visant pour abandon de poste
-
Burkina Faso: des nombreux journalistes et magistrats ont été «enlevés», une première