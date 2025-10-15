Le chef de l'opposition kenyane Raila Odinga est mort à l'âge de 80 ans en Inde

Le chef de l'opposition kenyane Raila Odinga est décédé mercredi 15 octobre au matin dans le sud de l'Inde, après avoir perdu connaissance lors d'une promenade, a-t-on appris auprès de la police indienne. Il avait 80 ans. « La mort est confirmée, a déclaré à l'AFP un responsable de la police du district d'Ernakumam, Krishnan M. Il se promenait avec sa sœur, sa fille et son médecin lorsqu'il s'est écroulé (...) il a été conduit dans un hôpital où il a été déclaré mort ».

RFI

