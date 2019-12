Le chef du Bureau de la Mission de l'Onu à Kidal chassé du Mali

Au Mali, le chef de bureau de la Mission de l'Onu (Minusma) à Kidal (nord), Christophe Sivillon, a désormais quelques heures pour quitter le pays. Ses propos sur la délégation « venue du Mali et de l'étranger », tenus en début du mois lors du Congrès du MNLA, avaient déclenché la polémique.



Dans un communiqué publié ce mardi par le ministère malien des Affaires étrangères, Christophe SIVILLON est désormais déclaré persona non grata en République du Mali. A cet effet, il dispose de 24 heures pour quitter le territoire national, ainsi en a décidé le Gouvernement malien.



Dans ses propos, au nom du Gouvernement, le ministre Tiébilé DRAMÉ a salué l’engagement et le leadership du personnel des Nations Unies au Mali. Par la même occasion, il a rendu hommage aux sacrifices des forces internationales tombées sur le sol malien.



Début décembre, à Kidal, ville malienne sous contrôle des ex-rebelles, le chef du bureau local de la Minusma avait pris la parole lors du congrès du MNLA, mouvement indépendantiste et membre de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA). En citant les invités, le diplomate onusien avait notamment parlé « de délégation venue du Mali et de l’étranger ». Ce qui sous-entend clairement que Kidal n'est pas une ville du Mali.