Le choix controversé du PSG pour remplacer Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé va prendre la direction de Madrid une fois la saison terminée, la direction parisienne a pris une décision forte…



Tout au long du week-end, il a encore été question de l’avenir de Kylian Mbappé. Effectivement, plusieurs médias en France comme ailleurs en Europe sont venus confirmer nos informations exclusives parues le 7 janvier dernier sur l’avenir du Bondynois, qui rejoindra le Real Madrid en fin de saison, au terme de son contrat avec le PSG.



Et forcément, il faudra lui trouver un remplaçant. De qualité, si possible, puisque la vedette des Bleus va laisser un vide énorme dans l’effectif francilien.



De nombreux noms sont déjà sortis un peu partout dans la presse, à l’image de Victor Osimhen (Naples), de Rafael Leão (AC Milan) ou même de Mohamed Salah (Liverpool), laissant présager un investissement conséquent et pouvant s’approcher d’une somme à 9 chiffres cet été.

Mais selon les informations dévoilées par le journal Le Parisien ce lundi, le Paris Saint-Germain risque de ne pas faire de telles folies…



Pas de star pour remplacer Mbappé

Et pour cause, le journal explique que le club francilien veut continuer de bâtir un effectif composé de jeunes talents et ne devrait pas recruter de grande star pour remplacer le numéro 7 parisien. La direction du club de la capitale a pris la décision de ne pas faire venir de grand joueur pour couvrir le départ de l’ancien Monégasque.



Bien sûr, chacun est libre de définir ce qu’est une grande star, mais ceci laisse penser que le club de la capitale se concentrera plus sur des profils similaires à ceux de Bradley Barcola ou de Kang-In Lee plutôt qu’à ceux cités plus haut, ou à d’autres comme Erling Haaland.



Quel joueur pourrait correspondre à ce profil ? Eh bien le média met en avant le nom de Xavi Simons, joueur qui a l’avantage de déjà appartenir au Paris Saint-Germain, et qui est prêté à Leipzig actuellement. Le Néerlandais cartonne et affiche 7 buts et 9 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues, et, logiquement, l’écurie de Bundesliga veut le conserver.



Le média indique que Simons n’a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir, mais il fera son choix sans prendre en compte ce que fera Mbappé. Nul doute que d’autres noms vont sortir dans les prochaines semaines…