Le choléra fait 48 morts au Cameroun

L'épidémie de choléra a déjà fait au moins 48 morts dans le nord et l'extrême - nord du Cameroun. Les deux régions connaissent une montée du choléra depuis fin 2018.



Le Ministère de la Santé Publique avait déclaré l'épidémie en juillet 2018.



On dénombre 775 cas enregistrés depuis décembre dernier dans la région du nord.



Selon les chiffres du ministère de la santé publique, environ 7% des personnes touchées sont décédées.



L'extrême - nord présente également une situation épidémiologique alarmante.

Le choléra qui se transmet par la diarrhée, les vomissements et les mains sales est devenu très contagieux avec le retour récent des pluies dans ces régions.



Les autorités camerounaises ont entrepris une campagne de sensibilisation des populations à travers des messages audiovisuels diffusés sur les médias nationaux, mais aussi à travers l'affichage publique.



Elles veulent ainsi empêcher la propagation de la maladie dans le reste du pays.