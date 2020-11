Le cinéma Multiplexe Pathé Dakar financé à hauteur de 8 milliards va ouvrir en mai 2021

L'idée d'implantation du cinéma date il y a de cela 6 ans avec le grand acteur de cinéma mondial Pathé producteurs, distributeur et explorateur. L'objectif de ce premier multiplexe cinématographique ultramoderne du Sénégal est, selon le Directeur des Opérations de Pathé Afrique, Frédéric Godfroid, de "relancer un peu toute la filière cinématographique sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui cela va permettre au film sénégalais d'avoir une exposition en salle un peu plus longue grâce aux 7 salles. Parce qu'il y a de vrais talents au Sénégal et on veut vraiment qu'ils puissent s'exprimer".



Pour le ministre de la Culture, Abdoulaye Diop, qui a pris part à la visite de ce jeudi, "la question de salle est un processus. Aujourd'hui voir l'ensemble de ces salles qui peuvent prendre jusqu'à 1400 personnes avec un dynamisme et vraiment de dernières technologies, je crois que, c'est à saluer que le Sénégal aujourd'hui, grâce a nos partenaires parvienne à avoir la plus grande salle d'Afrique". Selon lui, "la culture, c'est d'abord un fondement"



La construction du cinéma est faite sur 5 000 m2 avec un parking qui sera gratuit. Le cinéma est constitué de 7 salles de 126 à 390 fauteuils et 210 séances hebdomadaires, avec 2 restaurants qui seront exploités par les entreprises sénégalaises. Les places de cinéma peuvent être réservées en ligne par les amateurs, avec des tickets de cinéma électroniques reçus directement sur leur mobile ou à imprimer. Il sera ouvert du lundi au jeudi jusqu'à 1 h du matin, les vendredis et samedis jusqu'à 3 h du matin.



Toutes les entreprises travaillant sur ce chantier sont des entreprises sénégalaises sauf ce qui est du domaine technique. À Dakar comme partout ailleurs, il y aura une vraie programmation de films sénégalais, africains. "Nous espérons avec 7 salles avoir en permanence au moins un film sénégalais ou africain d'affiche et nous voulons que les Sénégalais, Dakarois retrouvent goût au cinéma", informe le directeur des Opérations de Pathé Afrique.



Au tour du maire de Dakar, Madame Soham El Wardini qui se dit satisfaite, car cela va créer des emplois. Et que selon elle, le promoteur a dit que "tout ceux qui travaillent dans ce chantier sont de la commune de Mermoz. Et que tout ceux qui seront employés aussi bien ici que dans une structure à côté sont des jeunes de la commune. Ce qui fait que ces jeunes n'auront même pas des problèmes de transport et pourront y aller à pied", s'est réjoui Madame Wardini.